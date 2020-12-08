Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup

08.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:33
Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup

Düzce Valisi Cevdet Atay ile Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları moral mektubu ile teşekkür etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay ile Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları moral mektubu ile teşekkür etti.

Atay ile Özlü, kentteki sağlık kuruluşlarında salgın nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Vali Atay'ın yazdığı mektup, ilde görev yapan yaklaşık 4 bin sağlık çalışanına ulaştırıldı. Atay, mektubunda, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana göstermiş olduğu fedakarlıklar için minnettar olduklarını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi dönemi boyunca yaşadığınız tüm zorluklara rağmen hayat kurtarmaya devam ediyorsunuz. Aylardır sevdiklerinizden uzakta yapmış olduğunuz çalışmalarınızın ve çabalarınızın farkındayız. Sizleri en kısa sürede sevdiklerinize kavuşturmak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de yanınızdayız. Göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı Düzce halkı ve şahsım adına sizlere teşekkür eder, sevdiklerinizle huzurlu, sağlıklı ve başarılı günler geçirmenizi dilerim."

Özlü'den de teşekkür mektubu

Düzce Belediye Başkanı Özlü ise gece gündüz demeden cansiperane bir mücadele örneği sergileyen sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Sağlık çalışanlarının salgının en başından bugüne kadar tüm dünyaya örnek olduğunu kaydeden Başkan Özlü, "Türk sağlık çalışanlarının mesleki başarılarının ve yeteneklerinin yanı sıra, insani ve vicdani meziyetleri de herkes tarafından takdir edildi. Bu süreçte üzerinize düşen görevi özverili ve fedakarca ailelerinizden, sevdiklerinizden ve uykunuzdan feragat ederek yerine getirdiğinizi görmek tüm milletimizin en büyük inanç, motivasyon ve güven kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

İlgili Haberler

Düzce Belediye Başkanı Özlü: 'Temiz hava eylem planı hayata geçmeli'
Düzce Belediye Başkanı Özlü: "Temiz hava eylem planı hayata geçmeli"
Öğrencilerden, sağlık çalışanlarına anlamlı mektup
Öğrencilerden, sağlık çalışanlarına anlamlı mektup
Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı
Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Başak Dizer Acun Ilıcalı Pelin Karahan Demet Özdemir
Spor Samatta Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 09:34:18. #1.14#
title