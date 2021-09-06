Düzce Valisi Atay, silahlı kavgada ölen ve yaralananların yakınlarını ziyaret etti

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka ilçesinde mevsimlik tarım işçisi akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölen ve yaralananların yakınlarını hastanede ziyaret etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka ilçesinde mevsimlik tarım işçisi akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölen ve yaralananların yakınlarını hastanede ziyaret etti.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Atay, yetkililerden tedavisi süren yaralılar hakkında bilgi aldı.

Ailelerle hastane bahçesinde görüşen Atay, başsağlığı ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Güneydoğu'dan fındık toplamak için Bakacak köyüne gelen mevsimlik tarım işçileri arasında dün çıkan tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet K (24), yanındaki silahla babası Süleyman K, akrabaları Mehmet Mevlüt (31) ve Mihriman K. (17) ile Fatime ve Emine T'ye (19) ateş etmiş, daha sonra kendisini vurmuştu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Süleyman K'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatime T. de müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer