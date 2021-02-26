Düzce Valisi Atay sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.
Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.
Vali Atay, bazı ziyaretlerde bulunmak ve ilçeye yapılması planlanan hastanenin projesiyle ilgili bilgi almak üzere Akçakoca'ya geldi.
Sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Atay, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanı arkadaşlarımız çok ciddi anlamda gayret gösterdi. Çabaları takdire şayan. Çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.
Atay, 50 yataklı hastanenin proje aşamasında olduğunu anlatarak, "Arkadaşlarımızla yeni yapılacak devlet hastanesinin arazisini gözden geçirdik. İnşallah çok güzel bir hastane olacak." diye konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş