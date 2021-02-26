Düzce Valisi Atay sağlık çalışanlarını ziyaret etti
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Düzce Valisi Atay sağlık çalışanlarını ziyaret etti

26.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:33

Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Atay, bazı ziyaretlerde bulunmak ve ilçeye yapılması planlanan hastanenin projesiyle ilgili bilgi almak üzere Akçakoca'ya geldi.

Sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Atay, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanı arkadaşlarımız çok ciddi anlamda gayret gösterdi. Çabaları takdire şayan. Çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Atay, 50 yataklı hastanenin proje aşamasında olduğunu anlatarak, "Arkadaşlarımızla yeni yapılacak devlet hastanesinin arazisini gözden geçirdik. İnşallah çok güzel bir hastane olacak." diye konuştu.

Düzce Valisi Atay sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Düzce Valisi Atay sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Düzce Valisi Atay sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Düzce Valisi Atay sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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