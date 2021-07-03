Düzce Valisi Atay: "Riskli evlerde kimse kalmasın"
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Düzce Valisi Atay: "Riskli evlerde kimse kalmasın"

Düzce Valisi Atay: 'Riskli evlerde kimse kalmasın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sebebi ile bazı yerlerde su taşkınları ve sel meydana geldi.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sebebi ile bazı yerlerde su taşkınları ve sel meydana geldi. Bölgede inceleme yapan Vali Cevdet Atay, "Riskli evlerde kimse kalmasın. Biz hepsini misafir edeceğiz" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akçakoca şehir merkezi başta olmak üzere Uğurlu, Esmahanım, Fakıllı, Yenice ve Sarıyayla köylerinde su taşkını ve sel meydana geldi. Fakıllı köyünde bulunan mağarada 7 kişi mahsur kaldığı yerden kurtarılırken, diğer bölgelere iş makineleri yönlendirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay'da su taşkını ve selin meydana geldiği köylerde incelemelerde bulundu. Vali Atay yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Yetkililerimiz olay yerinde. Bizde buradayız. İş makinelerimiz ve operatörlerimiz bölgede çalışmalarına başladı. Herkes görevinin başında. Bu gecede kısmen yağış bekleniyor. Buradan muhtarlara çağrı yapıyoruz. Arkadaşlarımızda konu ile ilgili görüşme yapıyorlar. Riskli evlerde kimse kalmasın. Biz hepsini misafir edeceğiz. En azından bu geceyi atlatalım. İlgi birimlerimiz olay yerlerinde. AFAD burada, DSİ burada, İl Özel idaresi burada tüm ekiplerimiz olaya müdahil ediyorlar" şeklinde konuştu.

Sağanak yağışın gece boyunca etkili olması beklenirken, 2 yıl önce aynı bölgede yaşanan sel afetinde 7 kişi hayatını kaybetmişti.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/ İHA)

Düzce Valisi Atay: 'Riskli evlerde kimse kalmasın'
Düzce Valisi Atay: 'Riskli evlerde kimse kalmasın'
Düzce Valisi Atay: 'Riskli evlerde kimse kalmasın'
Düzce Valisi Atay: 'Riskli evlerde kimse kalmasın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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