Düzce Valisi Atay koronavirüs tedbirlerini denetledi Açıklaması
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Düzce Valisi Atay koronavirüs tedbirlerini denetledi Açıklaması

17.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:29
Düzce Valisi Atay koronavirüs tedbirlerini denetledi Açıklaması

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde yoğunlaştırılmış dinamik denetime katıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde yoğunlaştırılmış dinamik denetime katıldı.

Vali Atay, kontrollü normalleşme dönemi kapsamında İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ta gerçekleştirilen denetimde, esnafın iş yerlerinde aldığı tedbirleri denetleyerek, uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Atay, gazetecilere, "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Modeli" gereği 49 denetim ekibinin, 1189 denetim personeliyle il genelinde denetimlerde bulunduğunu söyledi.

Kentteki restoranların, kapasitelerinin yarısı kadar hizmet verdiklerini aktaran Atay, "Kurallara esnafımız uyuyor. Vatandaşların da genel anlamda maske kuralına uyduklarını gördük. Özellikle kapalı alanlarda, bulaş riskinin yüksek olduğu alanlarda, insanların dikkat etmesi gerektiğini tekrar vurguluyorum. Lütfen insanlar kapalı alanlarda uzun süre oturmasınlar, sağlıklarını korusunlar." diye konuştu.

Atay, ildeki haftalık vaka artışı verilerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Düzce'de geçtiğimiz günlerde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50 civarlarındaydı, şimdi 100 binde 81'e çıktı. Bu artışın nedeni vatandaşımız, kurallara uyması gereken de vatandaşımız. Bu rakamları, vatandaş kurallara uyarak aşağı çekecek. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz; lütfen kurallara uysunlar. Hızlı bir şekilde bu rakamları aşağı düşürmeliyiz, başka çaremiz yok. Sağlık çalışanlarımızın daha önce yaşadığı durumları birlikte gördük. Aynı durumları bir daha yaşamayalım, esnafımız da sağ olsun kurallara uyuyor. Vatandaşımız da esnafımız da ne kadar çok kurallara uyarsa biz de daha aşağı seviyelere geliriz, diye düşünüyoruz."

Denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve birim müdürleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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