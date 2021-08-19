Düzce Valisi Atay, işçilerle fındık topladı
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Düzce Valisi Atay, işçilerle fındık topladı

Düzce Valisi Atay, işçilerle fındık topladı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce Valisi Cevdet Atay, Kutlu köyüne yaptığı ziyarette fındık işçileriyle birlikte fındık topladı ve sohbet etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Kutlu köyüne yaptığı ziyarette fındık işçileriyle birlikte fındık topladı ve sohbet etti.

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından fındıkta hasat devam ederken Vali Atay merkeze bağlı Kutlu köyünde fındık toplayan işçileri ziyaret etti.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Düzce Valimiz Cevdet Atay, Kutlu köyündeki fındık üreticilerini ve fındık hasadı yapan işçileri ziyaret ederek fındık işçileri ile hasbihal etti." denildi.

Öte yandan, fındık üreticisine hasat döneminin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Atay, işçilere kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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