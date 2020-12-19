Düzce Valisi Atay huzurevlerini ziyaret etti

Düzce Valiliği, Vali Cevdet Atay'ın Neriman Çilingir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Hilmi Çilingir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Muharrem Sancaklı Huzurevinde denetimlerde bulunduğunu bildirdi.

Düzce Valiliği, Vali Cevdet Atay'ın Neriman Çilingir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Hilmi Çilingir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Muharrem Sancaklı Huzurevinde denetimlerde bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Atay'ın ziyaret ve incelemelerinde huzurevi sakinleriyle birer birer görüşüp ilgilendiği ve taleplerinin karşılanması için huzurevi yetkililerine talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atay, milli kültür ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan, toplumsal hayatın en kıymetli hazineleri olan büyüklerin hayatlarını kolaylaştırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Sosyal devlet anlayışı ile devletin her türlü imkanının yaşlıların hizmetinde olduğunu aktaran Atay, "Toplumumuzun geçmişten günümüze taşıdığı en önemli özelliklerinden birisi yaşlılarına karşı gösterdiği sevgi, saygı ve hürmettir. Yaşlılarımızla en iyi şekilde ilgilenmek onların hayır dualarını almak tek amacımızdır. Onlar bizim baş tacımızdır. Huzurevi personelimizden, çalışanlarımızdan isteğimiz onların da bu anlayışla büyüklerimize hizmet etmeleridir. Huzurevi çalışanlarına talimatım büyüklerimizin bir dediği iki edilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever