Düzce Valisi Atay, görme engelli öğretmeni evinde ziyaret etti
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Düzce Valisi Atay, görme engelli öğretmeni evinde ziyaret etti

12.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:09
Düzce Valisi Atay, görme engelli öğretmeni evinde ziyaret etti

Düzce Valisi Cevdet Atay, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görevli görme engelli müzik öğretmeni Ahizer Özbek'i evinde ziyaret etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görevli görme engelli müzik öğretmeni Ahizer Özbek'i evinde ziyaret etti.

Atay, erken doğuma bağlı sağlık sorunları nedeniyle görme yetisini kaybeden fakat yaşama sevinci ve azmi sayesinde hayalini kurduğu müzik öğretmenliğini geçen yıl yapmaya başlayan 27 yaşındaki Ahizer Özbek'le bir araya geldi.

Özbek ile evinde gerçekleşen ziyarette sohbet eden Vali Atay'a Beyazay Derneği Düzce Bölge Başkanı Nurullah Çelebi ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de eşlik etti.

Atay, Özbek'ten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrencilerine verdiği uzaktan eğitim hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, Atay'ın Özbek'e çiçek vermesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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