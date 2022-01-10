Düzce Valisi Atay, gazetecilerle etkinlikte buluştu

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Kentte yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler için düzenlenen etkinliğe katılan Vali Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Atay, yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla bir arada olmanın mutluluğu içinde olduğunu dile getirdi.

Gazetecilerin gece gündüz demeden toplumu aydınlatmak uğruna sürekli sahada olduğunu belirten Atay, "Sizler her gün haberiçin manşet arıyorsunuz. Bugün burada manşet sizlersiniz, sizin gününüz. Görevlerinizde başarılar diliyorum, yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kahvaltı etkinliği, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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