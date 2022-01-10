Düzce Valisi Atay, gazetecilerle etkinlikte buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce Valisi Atay, gazetecilerle etkinlikte buluştu

Düzce Valisi Atay, gazetecilerle etkinlikte buluştu
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce Valisi Cevdet Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Kentte yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler için düzenlenen etkinliğe katılan Vali Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Atay, yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla bir arada olmanın mutluluğu içinde olduğunu dile getirdi.

Gazetecilerin gece gündüz demeden toplumu aydınlatmak uğruna sürekli sahada olduğunu belirten Atay, "Sizler her gün haberiçin manşet arıyorsunuz. Bugün burada manşet sizlersiniz, sizin gününüz. Görevlerinizde başarılar diliyorum, yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kahvaltı etkinliği, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

 Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title