Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin...
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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