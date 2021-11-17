Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin...

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin...

Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

" >Deprem
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları...

Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları...

 Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video

Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title