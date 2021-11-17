Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları... - Haberler
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Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları...

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları...

Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları sakinliklerini korumaya çağırdı.

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları sakinliklerini korumaya çağırdı.

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Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin...

Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin...

 Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video

Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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