Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları...
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları sakinliklerini korumaya çağırdı.
DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları sakinliklerini korumaya çağırdı.
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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