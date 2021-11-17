Düzce Valisi Atay: "Depremde şu an can kaybı ve yıkılan yer bulunmuyor"

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremde ilk bilgilere göre, can kaybı olmadığını ve yıkılan yer bulunmadığını bildirdi.

Vali Atay, AA muhabirine, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini söyledi.

İlk bilgilere göre depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını ve ekiplerin sahada olduğunu aktaran Atay, araştırmaların devam ettiğini kaydetti.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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