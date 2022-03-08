Düzce Valisi Atay'dan girişimci kadınlara karanfil verdi - Haberler

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Düzce Valisi Atay'dan girişimci kadınlara karanfil verdi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce Valisi Atay'dan girişimci kadınlara karanfil verdi

Düzce Valisi Cevdet Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Emeği Merkezinde çalışan kadın girişimcilere karanfil verdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Emeği Merkezinde çalışan kadın girişimcilere karanfil verdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Bolu Caddesi'ndeki merkezi ziyaret eden Atay, iş yerlerini tek tek gezerek kadınların günlerini kutladı.

Kadınların yaptığı ürünleri inceleyen Atay, onlara karanfil verdi.

Girişimcilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Vali Cevdet Atay, AA muhabirine, kadınların kıymetli olduğunu söyledi.

Üreten ve çabalayan kadınları ziyaret edip günlerini kutladıklarını ifade eden Atay, "Burada kadınlarımız üretiyor ve ortaya çok güzel şeyler koyuyor. Günlerini burada geçiriyorlar, çok keyifli ortamları oldu. 4 aylık emeğin karşılığında en son geldiğimiz nokta burası. Çok memnunuz." dedi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Düzce, Bolu, Mart, Güncel, Haberler

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