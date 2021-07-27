Düzce Valisi Atay'dan aşılama ile ilgili kesin talimat
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Düzce Valisi Atay'dan aşılama ile ilgili kesin talimat

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Sağlık

Düzce Valisi Atay'dan aşılama ile ilgili kesin talimat Düzce'de aşı seferberliği başlatıldı Düzce Valisi Cevdet Atay: "Gerekirse evlerde aşılama merkezi oluşturacağız" Ülke genelinde Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, Düzce'de de aşı seferberliği başlatıldı.

Düzce Valisi Atay'dan aşılama ile ilgili kesin talimat

Düzce'de aşı seferberliği başlatıldı

Düzce Valisi Cevdet Atay:

"Gerekirse evlerde aşılama merkezi oluşturacağız"

DÜZCE - Ülke genelinde Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, Düzce'de de aşı seferberliği başlatıldı. Köye ve mahalle muhtarları ile toplantı yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Gerekirse evlerde, gerekirse çadırlarda, gerekirse belirlenen noktalarda aşılama çalışmaları yapılacak" dedi.

Köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte aşılama seferberliğinin başlatıldığını duyurdu. Aşılama çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Atay, Düzce'de 293 bin vatandaşın aşılamasının açıldığını fakat 189 bin kişinin 1. doz aşısını olduğunu söyledi. Kentteki aşılama oranının yüzde 63 olduğunu ifade eden Atay, "Şu anda Turuncu şehirlerdeyiz, sarıya geçmemiz gerekiyor. Rahat bir şekilde geçebiliriz. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden aşılama çalışması yapıyor. 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı ise 119 bin kişi. Fakat bu rakamlar istediğimiz rakamlar değil" şeklinde konuştu.

"Gerekirse evlerde aşılama merkezi oluşturacağız"

Pandemi ile mücadelede aşının çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Vali Atay, sözlerine şöyle devam etti:

"Muhtarlarımız ile birlikte kampanya başlatıyoruz. Mahalle mahalle, köy köy aşılanmayanlar tespit edilecek. O gün içerisinde sağlık ekiplerimiz ilgili yere gidip, aşıları hızlı bir şekilde yapacaklar. Önce muhtarlarımız burada aşı olacaklar. Daha sonra kendi yerlerinde aşılanmayanları belirleyerek, orada aşılama yapılacak. Muhtarlarımızı tanıyorum, onların ne kadar mahalle ve köylerini sevdiklerini biliyorum. Onları da halk seviyor. Köyünüz de boş bir okul varsa hemen o okulu tahsis edip, hemen aşılama başlatıyoruz. ya da camilerde hemen tahsis çalışması yapıyoruz, orada da aşılama yapılacak. Hangi muhtarımız isterse sağlık müdürlüğümüz hemen çalışma başlatıyoruz. Bu şekilde hızlı sonuç alacağımıza inanıyorum. 105 bin kişi 1. doz aşısını olmamış. Hızlı bir şekilde aşılamalarını yapmak ve vatandaşlarımızı ikna etmek gerekiyor. Onları ikna etmek için vatandaşlarımızın ayağına aşı getireceğiz. Bu bir vatandaşlık görevi, bu bir insanlık görevi. Belediyelerimize de bu konu da görev düşüyor. Boş alan kamu kuruluşları hemen tahsis yapılacak. Gerekirse evlerde, gerekirse çadırlarda, gerekirse belirlenen noktalarda aşılama çalışmaları yapılacak. Cami hoparlörlerinden de duyuru çalışmaları yapılması gerekiyor. Hepimiz burada birbirimize destek olacağız. 1 hafta içerisinde ciddi bir sonuç çıkaracağımıza inanıyorum. Hepinize güveniyorum"

Yapılan toplantının ardından alana getirilen mobil aşı aracında muhtar ve gazeteciler aşılandı.

Düzce Valisi Atay'dan aşılama ile ilgili kesin talimat
Düzce Valisi Atay'dan aşılama ile ilgili kesin talimat
Düzce Valisi Atay'dan aşılama ile ilgili kesin talimat
Düzce Valisi Atay'dan aşılama ile ilgili kesin talimat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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