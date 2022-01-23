Düzce Valisi Atay'dan Ankara ve İstanbul istikametlerine yola çıkacaklara uyarı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandığını belirterek, İstanbul ve Ankara istikametlerine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandığını belirterek, İstanbul ve Ankara istikametlerine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu, yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmış olup kar ve buz mücadelesi çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul istikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.