Düzce Valisi Atay, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti
Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ı kabul etti.
03.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:08
Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ı kabul etti.
Vali Atay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.
Yalçıntaş, Vali Atay'a Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.
Kaynak: AA