Düzce Valisi Atay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Düzce Valisi Atay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:42

Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Atay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin Adı Ayda" fotoğrafını seçen Atay, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" başlıklı karesine oy verdi.

Vali Atay, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, "Fotoğrafları çeken arkadaşların emek vererek zor koşullarda çektikleri kareleri çok beğendim. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden değerli. İçlerinden biz de birer tane fotoğraf seçtik. Fotoğrafların hepsi birbirinden anlamlı. Hepsi farklı zamanlarda, farklı yerlerde çekilmiş farklı olayları yansıtıyor. Hepsinin de kendine has değerleri söz konusu. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Atay, AA muhabirlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Düzce Valisi Atay AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Düzce Valisi Atay AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Düzce Valisi Atay AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Düzce Valisi Atay AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:42:34. #1.15#
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