Düzce Valisi Atay, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Düzce Valisi Atay, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce Valisi Atay, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Atay, mesajında, AA'nın kurulduğu 6 Nisan 1920 tarihinden bu zamana kadar güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik ilkeleriyle en önemli kurumlardan biri olduğunu belirtti.

AA'nın yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olduğuna işaret eden Atay, "Ürettiği haber, fotoğraf ve görüntülerle kaynak olma görevi üstlenen Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlar, sesinizin ve seslendirdiklerinizin daim olmasını temenni eder, tüm çalışanlarına sağlık ve başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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