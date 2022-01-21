Düzce Valiliğinden yola çıkacak sürücülere uyarı - Haberler
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Düzce Valiliğinden yola çıkacak sürücülere uyarı

Düzce Valiliğinden yola çıkacak sürücülere uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, yola çıkacak olan sürücülere "Kış lastiği konusunda duyarlı olun, aracınızda zincir, çeki halatı ve takoz bulundurun" uyarıda bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, yola çıkacak olan sürücülere "Kış lastiği konusunda duyarlı olun, aracınızda zincir, çeki halatı ve takoz bulundurun" uyarıda bulundu.

Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yoğun bir şekilde yağması beklenen kar yağışı öncesinde yola çıkacak olan vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda; "Vatandaşlarımızın kış lastiği konusunda duyarlı olmalarını, kış lastiği bulunmayan araçların, bu hava koşullarında can ve mal güvenliği için trafiğe çıkmamalarını, araçlarında zincir, çeki halatı, takoz gibi malzemelerin bulundurulması konusunda duyarlı olmalarını rica ederiz" denildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Halkla İlişkiler, Düzce Valiliği, kar, Yerel, Haber

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