Düzce Valiliğinden açıklama

07.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:24

Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşte meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla dün Yığılca ilçesinde düzenlenen yürüyüşle ilgili yerel basına bazı haberler yansıdığı belirtildi.

Yürüyüşte yaşandığı iddia edilen olayla ilgili basına yansıyan haberlere istinaden bahsi geçen iddialarla ilgili olarak valilikçe inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA