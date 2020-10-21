Düzce Valiliğinde güvenlik noktasındaki biber gazı patladı
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Düzce Valiliğinde güvenlik noktasındaki biber gazı patladı

21.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:08
Düzce Valiliğinde güvenlik noktasındaki biber gazı patladı

Düzce Valiliğinde güvenlik noktasında patlayan biber gazından etkilenen bazı idari personel, itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor.

Düzce Valiliğinde güvenlik noktasında patlayan biber gazından etkilenen bazı idari personel, itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor.

Valilik protokol girişindeki güvenlik noktasında, bir polis memurunun biber gazı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Biber gazının makam katındaki odalara yayılmasıyla bazı idari personel gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düzce Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla, gazdan etkilenen idari personeli camdan tahliye etti.

Sağlık ekiplerince gazdan etkilenenlere ambulansta müdahale ediliyor.

Öte yandan, Vali Cevdet Atay'ın makamında olmadığı, vali yardımcılarının ise kendi imkanlarıyla binadan çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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