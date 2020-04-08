Düzce Valiliği "Karantina yok, ulaşım kontrollü" DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinin karantina altına alındığı haberlerine karşılık açıklama yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinin karantina altına alındığı haberlerine karşılık açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Yığılca'da karantina uygulaması olmadığını ulaşımın kontrollü olduğu belirtildi.

Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı bazı kararlar sonrasında Yığılca ilçesine giriş çıkışların 15 günlüğüne kontrol altına alındığı Düzce Valiliği'nce duyuruldu. Fakat haber farklı anlaşılarak Yığılca'nın karantinaya alındığı medyada yayıldı. Konu ile ilgili olarak Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yığılca'da herhangi bir karantina uygulamasının olmadığını ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde "Bazı medya kuruluşlarında yer alan Yığılca ilçemize karantina uygulandığı haberleri ile ilgili olarak; Korona Virüs tedbirleri çerçevesinde İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu karara istinaden, İlimiz Yığılca ilçesine giriş-çıkışlar kontrollü olarak sağlanmaktadır. Herhangi bir karantina uygulaması söz konusu değildir." - DÜZCE

Kaynak: İHA