Düzce Valiliği hazırladığı video ile vatandaşları uyardı: "Düzce'nin Güzellikleri hala bıraktığınız...
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Düzce Valiliği, Düzce, Yerel

Düzce Valiliği hazırladığı video ile vatandaşları uyardı: "Düzce'nin Güzellikleri hala bıraktığınız...

Düzce Valiliği hazırladığı video ile vatandaşları uyardı: "Düzce'nin Güzellikleri hala bıraktığınız gibi, evde kalın" Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile "Düzce'nin Güzellikleri Hala bıraktığınız" gibi diyerek vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.

31.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:51
Düzce Valiliği hazırladığı video ile vatandaşları uyardı: 'Düzce'nin Güzellikleri hala bıraktığınız...

Düzce Valiliği hazırladığı video ile vatandaşları uyardı: "Düzce'nin Güzellikleri hala bıraktığınız gibi, evde kalın"

DÜZCE - Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile "Düzce'nin Güzellikleri Hala bıraktığınız" gibi diyerek vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler Düzce'de hayata geçirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Düzce Valiliği İl Pandemi Kurulu'da alınan kararları hayata geçirmeye devam ederken vatandaşların evde kalması için de çeşitli çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarında yayınladığı video ile 'Düzce'nin güzellikleri Hala Bıraktığınız gibi' diyerek evde kal çağrısını yineledi. Videoda Düzce'nin tarihi ve turistik yerlerinden görüntüler paylaşılarak vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıcı mesajlar veriliyor.

Düzce Valiliği hazırladığı video ile vatandaşları uyardı: 'Düzce'nin Güzellikleri hala bıraktığınız...

Kaynak: İHA

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Düzce Valiliği hazırladığı video ile vatandaşları uyardı: "Düzce'nin Güzellikleri hala bıraktığınız...
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