Düzce Valiliği "4 saat gönüllü dışarı çıkmayalım"
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Düzce Valiliği "4 saat gönüllü dışarı çıkmayalım"

Düzce Valiliği
09.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:02

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, Korona virüs salgını sonrasında 10 mayıs Pazar günü 11 ila 15 saatleri arasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar sokağa çıkabileceğini, diğer kişilerin 4 saat gönüllü olarak sokağa çıkmamasını istedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, Korona virüs salgını sonrasında 10 mayıs Pazar günü 11 ila 15 saatleri arasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar sokağa çıkabileceğini, diğer kişilerin 4 saat gönüllü olarak sokağa çıkmamasını istedi.

Düzce Valiliği, korona virüs nedeni ile sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşların İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 10 mayıs Pazar günü saat: 11 ila 15 arasında sokağa çıkabileceğini belirtti. Vatandaşların evlerinden yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları kaydıyla çıkışları serbest olacak. Korona virüs salgını sürecinde hem kendi hem de toplum sağlığını vatandaşların korumaları gerektiği belirtilen açıklamada, "Covid-19 salgını sürecinde hem kendi hem de toplum sağlığını korumak için bir süredir sokağa çıkamayan büyüklerimizin ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkabileceği 4 saatlik zaman diliminde; diğer vatandaşlarımızın da dışarıda olması, onların sağlığını ciddi bir risk altına sokmakla birlikte virüs ile mücadelemize zarar verebilir. Değerli Hemşehrilerim, büyüklerimizin sağlığını korumak, onlara sevgimizi, saygımızı ve minnettarlığımızı göstermek için 10.05.2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arası evlerimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin, virüsün yayılımına fırsat vermemek için günlerdir evlerinden dışarı çıkmadıklarını unutmayalım, onlara vefa gösterelim ve belirlenen zaman diliminde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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