: Düzce uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı, polis ve 2 şüpheli yaralandı

11.01.2020 01:34 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:39

Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı, polis ve 2 şüpheli yaralandı

DÜZCE'de, polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ile çatışmaya girdi. Şüpheli şahıs ağır yaralanırken, polis memuru ise bacağından vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde Beyköy Beldesi'ne bağlı Paşaormanı Köyü'nde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Salih M.?yi takibe aldı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan kişi aracıyla kaçmaya başladı. TEM otoyoluna doğru ilerleyen Salih M. çıkmaz sokağa girince polise ateş etmeye başladı. Asayiş şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş da karşılık verdi. Polis memuru İhsan Durmuş sağ bacağından yaralanırken, Salih M. ise başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Diğer yandan şüpheli şahsın yanında bulunan Muhammet K. de hafif yaralandı. Yaralı polis memuru Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Salih M. ve Muhammet K. ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı öğrenen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaralı polis memurunu Atatürk Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Dağlı, 'Bugün akşam 22.00 sıralarında daha önceden 13 aranması olan ve savcılık kararı ile aranmakta olan uyuşturucu ile uğraşan bir vatandaş, polisimize ateş etmek sureti ile ayağından yaraladı. Poliste karşılık vermek sureti ile kişiyi yaraladı. Polisimizde sıkıntı yok. Küçük bir yarası var. Vatandaş ise Düzce Üniversitesi hastanesinde tedavi altında. Geçtiğimiz günlerde de Düzce'nin Muncurlu Köyü'nde bir olaya karışmıştı. Mutlaka bulunması gerekiyordu. Aranan şahsın yanında bir kişi daha uyuşturucu almak için bulunuyordu. O da hafif yaralandı.' dedi.

Kaynak: DHA

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