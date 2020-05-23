DÜZCE Uygulamadan kaçtılar, eve dönünce yakalandılar
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DÜZCE Uygulamadan kaçtılar, eve dönünce yakalandılar

Uygulamadan kaçtılar, eve dönünce yakalandılarDÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 2 kişi, adreslerinin tespit edilmesi sonucu evlerinin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

23.05.2020 04:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:29

Uygulamadan kaçtılar, eve dönünce yakalandılar

DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 2 kişi, adreslerinin tespit edilmesi sonucu evlerinin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte denetimlerini artıran Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydıpınar Caddesi üzerinde 81 AAB 805 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ara sokaklara kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobilin plakasından kaçan sürücünün adresini tespit ederek evinin önünde barikat kurdu. Evinin önüne gelen sürücü Kadir K. ile otomobildeki Caner B. yakalandı. Kadir K. ile Caner B. gözaltına alınmak istenince sözlü olarak uzun süre polise direndi. Bu sırada evinin önünde oğlunun gözaltına alındığını gören Kadir K.?nın annesi de dışarı çıkarak, polislere sözlü olarak direnmeye çalıştı. Ancak polisler oğlunun 'dur' ihtarına uymadığını ve kaçtığını söyleyince anne çaresiz evine dönmek zorunda kaldı.

Gözaltına alınan Kadir K. ile Caner B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefet ettikleri için de toplam 6 bin 300 TL ceza uygulanırken, ayrıca Kadir K.?ya alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından da cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.

DÜZCE Uygulamadan kaçtılar, eve dönünce yakalandılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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