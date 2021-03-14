DÜZCE Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücüler, başka ekibe yakalandı
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DÜZCE Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücüler, başka ekibe yakalandı

14.03.2021 22:20 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:32

Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücüler, başka ekibe yakalandıDÜZCE'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp polisi görünce kaçmaya çalışanlar, kullandıkları güzergahta başka bir ekibe yakalandı.

Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücüler, başka ekibe yakalandı

DÜZCE'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp polisi görünce kaçmaya çalışanlar, kullandıkları güzergahta başka bir ekibe yakalandı.

Kentte polis ekipleri, D-655 karayolu Çamköy mevkiinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yaptı. Denetimler sırasında sokağa çıkma izni olmayan sürücüler, polisi görünce ters yönden giderek Kuzey Çevre yoluna saptı. Ancak Kuzey Çevre yolu üzerinde bekleyen başka bir trafik ekibi, kaçan sürücülerin araçlarını durdurdu. Polisler, 'Neden ters yöne girerek kaçmaya çalışıyorsunuz" diye sorarken, izinsiz olarak sokağa çıkan kişilerin bahaneleri ise ceza yazılmasını engelleyemedi. Uygulamadan kaçmaya çalışan 4 sürücüye toplam 7 bin 456 lira ceza yazıldı.

DÜZCE Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücüler, başka ekibe yakalandı
DÜZCE Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücüler, başka ekibe yakalandı
DÜZCE Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücüler, başka ekibe yakalandı
DÜZCE Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücüler, başka ekibe yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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