Düzce - Üst Üste 2 Gol Yiyen Takımın Taraftarı Sahayı Savaş Alanına Çevirdi

Üst üste 2 gol yiyen takımın taraftarı sahayı savaş alanına çevirdi

DÜZCE'de, amatör ligde Karaçalıspor'un Çamlıspor'a son dakikalarda üst üste 2 gol atması ile taraftarları sahayı birbirine kattı. Maçın son 5 dakikası polis gözetiminde oynandı.

Düzce 2. Amatör Ligde Nurettin Zafer Stadyumu'nda Çamlıspor ile Karaçalıspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise Karaçalıspor 75 ve 80'inci dakikalarda 2 gol attı. Bunun üzerine maçın 85 dakikasından itibaren 3-1 geriye düşen Çamlıspor taraftarları sahaya torpil ve yabancı madde atarak hakemleri hedef almaya başladı. Olayların büyümesi ile birlikte stadyuma polis ekipleri çağırıldı. Polis ekiplerini gören Çamlıspor oyuncuları da kavgaya dahil olunca polis ekipleri biber gazı kullandı. Bu sırada Çamlıspor kalecisi Mert Aksu, kavgayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırarak çekim yapmalarını engellemek istedi. Yaklaşık yarım saat duran maç taraftarların sakinleştirilmesi ile birlikte yeniden başladı. Maçın kalan 5 dakikası polis ekiplerinin gözetiminde tamamlandı. Maç sonunda Karaçalıspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.