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Düzce ürünlerine kargo indirimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Düzce ürünlerine kargo indirimi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de üretimi yapılan fındık, kestane, ceviz ve kabak ürünlerinin diğer şehirlere gönderiminde PTT'den kampanya başlatıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de üretimi yapılan fındık, kestane, ceviz ve kabak ürünlerinin diğer şehirlere gönderiminde Ptt'den kampanya başlatıldı. Ürünlerde kargo indirimi yapılacak.

Düzce'de üretimi yapılan ürünlerin diğer şehirlere gönderilmesinde ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Bu konu ile ilgili olarak PTT Müdürlüğü harekete geçerek çalışma başlattı. Bölgesel ürünlerin diğer şehirlere tanıtılması, gönderilmesi için yapılan çalışmalar sonrasında PTT Genel Müdürlüğü'nden alınan izin ile birlikte Düzce'de ki tüm PTT kargo şubelerinden Düzceliler Fındık, Kestane, Ceviz veya kabak göndermek isterse indirimli gönderim yapabilecek. - DÜZCE

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Haber: Düzce ürünlerine kargo indirimi - Haberler Ekonomi
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