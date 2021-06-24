Düzce Üniversitesinden çevrim içi protokol
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Düzce Üniversitesinden çevrim içi protokol

Düzce Üniversitesinden çevrim içi protokol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla yürüyen üniversitenin, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürüttüğü uluslararası değişim programları kapsamında, akademik eğitim faaliyetlerini Pakistan'da sürdüren International Islamic University, Islamabad ile öğrenci ve...

Dünya Üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla yürüyen üniversitenin, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürüttüğü uluslararası değişim programları kapsamında, akademik eğitim faaliyetlerini Pakistan'da sürdüren International Islamic University, Islamabad ile öğrenci ve personel hareketliliğine olanak sağlayan Mevlana Değişim Programı Protokolü imzaladı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen Mevlana Değişim Protokolü'ne; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, International Islamic University adına ise Rektör Prof. Dr. Masoom Yasinzai imza attı.

İmza töreni etkinliğinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve şuan Pakistan'da görevli olarak akademik çalışmalarını sürdüren Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sibel Bayram hazır bulundu. Pakistan basınının yoğun ilgi gösterdiği protokol; biyoloji, fizik, mühendislik bilimleri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, eğitim bilimleri, sosyoloji, ilahiyat, İngiliz dili eğitimi alanlarında öğrenci ve personel hareketliliklerine imkan tanıyacak.

Düzce Üniversitesi ve International Islamic University, Islamabad ile imzaladığı protokolle Pakistan üniversiteleri ile olan iş birliklerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Daha önce Pakistan'da akademik eğitimini sürdüren Comsats University Islamabad ve Punjab University ile anlaşmaları bulunan Düzce Üniversitesi, uluslararasılaşma kapsamında iş birliklerini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor. - DÜZCE

Düzce Üniversitesinden çevrim içi protokol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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