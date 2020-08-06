Düzce Üniversitesi yeni bölümleri ve kontenjanları ile öğrencilerini bekliyor
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Düzce Üniversitesi yeni bölümleri ve kontenjanları ile öğrencilerini bekliyor

Kurulduğu 2006 yılından bugüne, nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, katma değerli bilimsel araştırmaları, bölgesel kalkınmaya katkıları ve sosyal sorumluluk projeleriyle değer üreten Düzce Üniversitesi, yeni açılacak bölümleri ile nitelikli büyümesini sürdürüyor.

Düzce Üniversitesi yeni bölümleri ve kontenjanları ile öğrencilerini bekliyor
06.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:19

Kurulduğu 2006 yılından bugüne, nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, katma değerli bilimsel araştırmaları, bölgesel kalkınmaya katkıları ve sosyal sorumluluk projeleriyle değer üreten Düzce Üniversitesi, yeni açılacak bölümleri ile nitelikli büyümesini sürdürüyor.

6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemlerinde, Düzce Üniversitesi de yeni açılan ve mevcut bölümleri ile tercih kılavuzunda yerini aldı. Birçok lisans ve ön lisans programının bulunduğu Düzce Üniversitesi'nde, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde örgün öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı, İngilizce dilinde de ilk kez öğrenci kabul edecek. Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne ilk kez öğrenci alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ayrıca isim değişikliği gerçekleşen Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü, Turizm İşletmeciliği adı altında öğrenci almaya devam edecek. Ziraat Fakültesi bünyesindeki Tarla Bitkileri bölümü yeniden öğrenci almaya başlarken; daha önce Teknoloji Fakültesi bünyesindeki Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Orman Fakültesi bünyesinde; yine daha önce Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği bölümü ise Mühendislik Fakültesi bünyesinde yeni öğrencilerini kabul edecek. Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nda örgün öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Bilgisayar Programcılığı ön lisans programının ikinci öğretim programı da öğrenci kabulüne başlayacak. Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Nitelikli lisans ve ön lisans programlarına sahip; mevcut programları ve yeni açılan bölümleri ile ülkemizin ihtiyacı olan meslek insanı, akademisyen, girişimci ve yöneticileri yetiştirmeye devam eden Düzce Üniversitesi olarak tercih işlemlerinde bulunacak öğrencilere başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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