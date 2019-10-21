Düzce Üniversitesi tüm kategorilerde yükselişte

21.10.2019 16:47

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından yayınlanan ülkemiz üniversiteleri sıralamasında Düzce Üniversitesi, tüm kategorilerde yükseliş göstererek önemli bir başarının sahibi oldu.



Makale, atıf, toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı göstergelerine göre hazırlanan sıralamalarda Düzce Üniversitesi, 2006 yılında kurulan devlet üniversiteleri arasında yine birinci sırada yer alma başarısı gösterdi. Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında geçen yıla göre 3 basamak birden yükselerek 40. sırada yer alan Düzce Üniversitesi, ilk 50 üniversite arasına yine adını yazdırdı. Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler Sıralamasında da yine 3 basamak yükselerek 38. sırada yer alan Düzce Üniversitesi, Tüm Üniversiteler Genel Sıralamasında ise geçen yıla göre 1 basamak yükselerek 166 üniversite arasından 51. sıra ile akademik başarılarına bir yenisini ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA