Düzce Üniversitesi şampiyonların yuvası
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Düzce Üniversitesi şampiyonların yuvası

Düzce Üniversitesi şampiyonların yuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Şuheda Gökçay, Gençler ve U23 Halter Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olma başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Şuheda Gökçay, Gençler ve U23 Halter Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olma başarısı gösterdi.

Başarılı sporcu Şuheda Gökçay, 59 kg sıkletinde çıktığı şampiyonada toplamda 115 kg kaldırarak, halterde Türkiye'nin en iyisi olduğunu kanıtladı.

Düzce Üniversitesi'nden yayınlanan tebrik mesajında, "Düzce Üniversitesi olarak, aldığı başarılı sonuçlarla üniversitemizi de gururlandıran öğrencimiz Şuheda Gökçay'ı tebrik eder, bu zorlu süreçte kendisine her türlü desteği veren başta ailesi olmak üzere, antrenörlerine ve hocalarına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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