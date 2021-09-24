Düzce Üniversitesi Rektörü Çakar, üreticilerle buluştu

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversitenin Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamındaki çalışmalarına katılan üreticilerle bir araya geldi.

Rektör Çakar, programda yaptığı konuşmada, tıbbi bitki, tıbbi mantar yetiştiriciliği ve arıcılık faaliyetleriyle bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan üreticilere teşekkür ederek, "Bu tür çalışmalarda denemek, merak etmek ve ilgi duymak çok önemli. Düzce bereketli ve verimli topraklara sahip." dedi.

İlk örnek olmanın her zaman zor olduğuna işaret eden Çakar, "Görsel hafızayla düşünen bir toplum olduğumuz için rol model olmak çok önemli. 2017 yılında ilçeleri ziyaret ederek ihtisaslaşma programını anlatmaya başladık. Üreticiler gelir elde etmeye başladıkça yaygınlaştırma faaliyetleri de kolaylaştı. Önümüzdeki ay üreticilerin de katılımıyla yeniden toplantılar yapmak istiyoruz. Üreticileri çözüm ortakları olarak görüyoruz. Bu topraklardan farklı ürünler de yetiştirme vizyonu oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.