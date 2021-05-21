Düzce Üniversitesi öğrencisi 19 Mayıs'ta gençlerin sesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Düzce Üniversitesi öğrencisi 19 Mayıs'ta gençlerin sesi oldu

Düzce Üniversitesi öğrencisi 19 Mayıs'ta gençlerin sesi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında;

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında; 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler ile milli sporcular arasında, Düzce'yi temsilen Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencisi Ceylan Işık yer aldı.

Düzce Üniversitesi öğrencisi Ceylan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TRT Spor Yıldız kanalının açılışında gençler adına konuşmacı seçildi. Gençlerin sesi olan Ceylan Işık, program esnasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a Türk Bayrağı takdim etme gururunu yaşadı.

Program sonunda duygu ve düşüncelerini paylaşan Düzce Üniversitesi öğrencisi Ceylan Işık, "Hediyeleşme sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile kelam etme fırsatı buldum. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız konuşmasında 'sevgili Ceylan'ın da dediği gibi' bir cümle kurduğu için de gururlandım" diyerek yaşadığı heyecanını dile getirdi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi öğrencisi 19 Mayıs'ta gençlerin sesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Volkan Bozkır Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Hande Erçel Deniz Çakır
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Cenk Tosun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce Üniversitesi öğrencisi 19 Mayıs'ta gençlerin sesi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:50:43. #1.13#

title