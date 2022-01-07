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Düzce Üniversitesi öğrencileri açık mutfakta

Düzce Üniversitesi öğrencileri açık mutfakta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Her alanda olduğu gibi beslenme hizmetlerinde de şeffaflığa verdiği önemi gösteren Düzce Üniversitesi, "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?

Her alanda olduğu gibi beslenme hizmetlerinde de şeffaflığa verdiği önemi gösteren Düzce Üniversitesi, "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliği kapsamında öğrencilerini, Konuralp Yerleşkesi Karavana Mutfağında konuk etti.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile Düzce Üniversitesi öğrencileri, pişirilen yemeklerin kalite standartları kapsamında nasıl hazırlandığını yerinde görme imkanı elde ediyor. Beslenme Hizmetleri Biriminde görev yapan Gıda Mühendisleri eşliğinde yemekhane depoları, bulaşıkhane ve diğer alanları ziyaret eden öğrenciler, yemeklerin hijyenik ve güvenli bir ortamda hazırlanma sürecine bizzat şahitlik ediyor. Etkinlikte öğrencilere sürpriz ikramlarda da bulunuluyor. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi öğrencileri açık mutfakta

Düzce Üniversitesi öğrencileri açık mutfakta

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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