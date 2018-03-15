Düzce Üniversitesi'nden Zeytin Dalı Harekatına Destek Kermesi

Düzce Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı, öğrenci toplulukları ile birlikte Zeytin Dalı Harekatına destek kermesi düzenleyerek örnek bir sosyal sorumluluk faaliyeti başlattı.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki stantlarda, hazırladıkları gıda maddeleri, takı ve kitap gibi birçok malzemenin satışından elde edilen geliri, Suriye'nin Afrin kentinde kahramanca savaşan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayarak Zeytin Dalı Harekatına destek veriyor. Öğrenciler, askerlerimize duygu yüklü mektuplar yazarak onlara moral desteği de sağlıyor. Ayrıca Kızılay tarafından kurulan stant ile de kermese katılanlar kan bağışında bulunarak sosyal duyarlılığa katkı sağlıyor.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, kermes alanını ziyaret ederek göstermiş oldukları toplumsal bilinç ve örnek davranışlarından öğrencilere teşekkür etti. Rektör Çakar, Suriye'de zulme karşı duran, kardeş halkların selameti, sınırlarımızın namus ve güvenliği için teröristlere karşı olağanüstü bir kahramanlık destanı sergileyen Mehmetçiğimize de zaferler diledi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, üç gün süresince devam edecek Zeytin Dalı Harekatına Destek Kermesine tüm mensupları davet ettiklerini dile getirdi. - DÜZCE