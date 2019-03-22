Düzce Üniversitesi'nden İstihdama Destek

Düzce Meslek Yüksekokulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" kapsamında ilk sözleşmesini, Çise Giyim Ticaret Sanayi ile imzaladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) gerçekleştirilen imza törenine; Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yunus Biçen, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferat Acar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Fabrika Müdürü Yaşar Sevim katıldı.

İşgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik gerçekleştirilen bu sözleşme ile Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümünün hazırlamış olduğu eğitim programı çerçevesinde 100 kişi Çise Giyim Ticaret ve Sanayi'nde "Konfeksiyon İşçisi" mesleğinde 912 saat sürecek eğitim alacak. Mesleki nitelik kazanan bu işçiler aynı fabrikada istihdam edilecek. Protokol kapsamında Düzce Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının katılımıyla, eğitime katılan kursiyerlere yeterlilik testi uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA