Düzce Üniversitesi'nden bölge çiftçilerine müjde
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Düzce Üniversitesi'nden bölge çiftçilerine müjde

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi ile Formlife firması arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Düzce Üniversitesi'nden bölge çiftçilerine müjde
22.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:37

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi ile Formlife firması arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Formlife firması adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın imza attı.

İhtisaslaşma sürecinde ürettiği ürünler için Dülife, Herbynia, Apidevera ve Melenis olmak üzere 4 farklı markanın Türk Patent Kurumu'ndan Marka Tescili'ni alan Düzce Üniversitesi, 14 Şubat 2020 tarihinde bu markalarını, Düzceli yatırımcıların kurmuş olduğu Formlife firmasına, bedelli ve süreli olarak lisanslamıştı.

Üretimde Üniversite Garantisi

İmzalanan sözleşme ile Formlife firması, hem Düzce Üniversitesi'nin şu ana kadar ürettiği ürünler hem de test ve analizlerini Üniversitede yaptıracağı ve formülasyon onayını Düzce Üniversitesi'nden alacağı yeni ürünler için, Üniversitenin lisanslı markalarının logosuyla satış yapacak. Yıllık ciro üzerinden de Düzce Üniversitesi'ne lisans payı ödeyecek. Ürünlerin üretimi, öncelikli olarak Düzce Üniversitesi'nde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulmakta olan ve Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesinde faaliyet gösteren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünleri Üretim Merkezi'nde üretilecek. Bu Merkezin kapasite ve olanaklarının yetmediği durumlarda yine Düzce Üniversitesi'nin onay ve kontrolünde fason üretim gerçekleştirilebilecek. İlgili ürünler Düzce Üniversitesi hologramı ile satılacak ve bu yolla hem tağşişin önüne geçilmiş olacak, hem de Üniversite hologram satışından da gelir edecek.

Tıbbi Bitki Yetiştirilenlerin Tüm Ürünlerine Satın alma Garantisi

İmzalanan sözleşme ile bölge çiftçilerinden, Düzce Üniversitesi kontrol ve denetiminde tıbbi bitki yetiştirilenlerin tüm ürünlerine, Formlife tarafından satın alım garantisi veriliyor. Bu kapsamda Formlife firması, toprak analizleri DÜBİT tarafından yapılmış, dikim ve hasat süreçleri Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce denetlenmiş tüm ürünleri, yaş olarak satın alacak. Düzce Üniversitesi ve Formlife firması, tüm potansiyel gönüllü çiftçilere, giderek büyüyen bu çembere dahil olmaya davet diyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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