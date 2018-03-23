Düzce Üniversitesi'nde Ulusal Su Güvenliğine Vurgu Yapıldı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, "21-23 Mart Dünya Ormancılık, Su, Meteoroloji Günleri ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Ulusal Güvenlik Kapsamında Doğal Stratejik Kaynak Olarak Su" başlıklı konferans düzenledi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Çolak'ın sunum yaptığı konferansa; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Aksoy, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.

Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Aksoy, "21-23 Mart Dünya Ormancılık, Su, Meteoroloji Günleri ve Orman Haftası" kapsamında başlatılan etkinliklerin devam edeceğini belirterek, programın herkes için yararlı geçmesi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasının sonrasında sunumunu gerçekleştirmek için kürsüye davet edilen Doç. Dr. Elif Çolak, sürdürebilir bir hayat için su kaynaklarının önemine değinerek, ulusal su güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. 25 adet havzaya sahip Türkiye'nin bilinenin aksine tatlı su kaynakları bakımından zengin olmadığını katılımcılarla paylaşan misafir konuşmacı, ileride yaşanılabilecek su savaşlarına da dikkat çekti.

Kirli su kaynaklarının tüketimi sonucunda binlerce insanın hastalandığını ya da öldüğü ifade eden Doç. Dr. Çolak, yetersiz alt yapı hizmetlerinin de insanlar arasında su güvensizliği sıkıntısını ortaya çıkaracağını söyledi.

Ortadoğu ve su güvenliği konusuna da değinen Çolak, suyun Ortadoğu'da "yüksek politika" alanlarından biri olduğunu ve su güvensizliğinin bölgenin bilinen bir özelliği olduğunu belirtti. Bölgede sadece Irak, İran, Lübnan ve Türkiye'nin su kaynakları açısından kritik eşiğin üzerinde yer aldığını vurgulayan Doç. Dr. Elif Çolak, Filistin, Ürdün ve İsrail'deki su kaynaklarının ise yaklaşık 30 yıl içerisinde sadece içme suyu ihtiyacını karşılayabileceğinin yapılan hesaplarla ortaya konulduğunu belirtti. Ayrıca Nil, Ürdün, Fırat ve Dicle'nin bölgenin en önemli akarsuları olduğunu sözlerine ekledi.

Program sonunda, yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Doç. Dr. Elif Çolak'a Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE