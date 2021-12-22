Düzce Üniversitesi'nde Paramedik Günü kutlandı

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği programla Paramedik Günü'nü kutladı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personelleri ile İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri bu anlamlı günde bir araya geldi. Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri; acil sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan; çalışkan, fedakar ve gece gündüz demeden özveri ile çalışan, yorulan, yıpranan ve bazen şiddete maruz kalan paramedik çalışanlarının ve paramedik adaylarının 22 Aralık Paramedik Günü'nü kutladı.

Öğrenciler tarafından Paramedik Andı'nın okunmasıyla devam eden etkinlik, günün anlamına ithafen gökyüzüne balonların uçurulmasıyla sona erdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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