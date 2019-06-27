Düzce Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Düzce Üniversitesi'nden (DÜ) 2018-2019 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Üniversite stadında düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere belgeleri verilirken DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, yaptığı açıklamada, öğrencilerin mezuniyetinin aileler için hayırlı olmasını diledi.

Gurur dolu bir gün yaşadıklarını anlatan Öncü, öğrencilerin bundan sonraki hayatında da öğrenmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Öncü, tüm mezun olan öğrencileri kutlayarak, şunları kaydetti:

"Kömürle elmas arasında çok fark var ama birbiriyle benzeşirler. Aslında karbon sayıları aynıdır, onları farklı kılan molekül sayılardır. Aynen insanda da bazı değerlerin olması lazım, bu değerler olmadığında insanlar belki kömürden bile kıymetsiz olur. Ama bu değerler olduğunda insan elmastan da çok kıymetli olur. Bu değerler ahlak, adalet ve dürüstlüktür, merhamettir, vicdandır. İnşallah tüm öğrencilerimiz ve biz bu değerlere sahip oluruz."

Öncü, öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunarak ailelere de öğrencilerin her daim yanında olmalarını diledi.

Konuşmaların ardından Mühendislik ve Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim alan öğrenciler ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile enstitülerden mezun olan öğrenciler mezuniyet belgelerini alarak kep attı.

Mutluluklarını aileleriyle paylaşan öğrenciler, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: AA