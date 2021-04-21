Düzce üniversitesi mezun bilgi sistemini hizmete sundu

Düzce Üniversitesi; mezunları ile arasındaki ilişkileri daha etkin kılmak, iletişimi güçlendirmek, iş birliği imkanlarını geliştirmek ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirmek amacıyla Mezun Bilgi Sistemi'ni hizmete sundu.