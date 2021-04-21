Düzce üniversitesi mezun bilgi sistemini hizmete sundu
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Düzce üniversitesi mezun bilgi sistemini hizmete sundu

Düzce üniversitesi mezun bilgi sistemini hizmete sundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Üniversitesi; mezunları ile arasındaki ilişkileri daha etkin kılmak, iletişimi güçlendirmek, iş birliği imkanlarını geliştirmek ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirmek amacıyla Mezun Bilgi Sistemi'ni hizmete sundu.

Düzce Üniversitesi; mezunları ile arasındaki ilişkileri daha etkin kılmak, iletişimi güçlendirmek, iş birliği imkanlarını geliştirmek ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirmek amacıyla Mezun Bilgi Sistemi'ni hizmete sundu.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından hayata geçirilen Mezun Bilgi Sistemi'ne, farklı kurum ve kuruluşların bünyesinde çalışan Düzce Üniversitesi mezunları, "www.mbs.duzce.edu.tr" linkinden kayıt olabilecek.

Tüm mezunların sisteme dahil edilmesi amacıyla kurumların, mezun bilgi tablosunu doldurarak kariyermerkezi@duzce.edu.tr internet adresine göndermesi sonrasında toplu kayıt işlemi gerçekleştirilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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