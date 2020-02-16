Düzce Üniversitesi ilke imza attı

16.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:24

Sağlık ve çevre alanlarında ihtisas üniversitesi seçilen ve katma değerli çalışmalarıyla bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunan Düzce Üniversitesi, kendi adına tescilli olan markalarını, Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri Anonim Şirketi'yle imzaladığı "Marka Lisans Sözleşmesi" ile lisanslayarak ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.



Üç yıldır sürdürdüğü ihtisaslaşma sürecindeki tüm faaliyetlerde öncü yükseköğretim kurumu olan ve ihtisaslaşma programını bir başarı hikayesine dönüştüren Düzce Üniversitesi, ürettiği 30'un üzerindeki ürünlerin satışı için; "DUlife" çatı markası altında kozmetik ürünlerin Melenis, bitkisel ürünlerin Herbynia ve arı ürünlerinin markası "ApideVera" olmak üzere tescillediği 4 markasının kullanım ve lisanslama haklarını içeren sözleşmeyi Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri Anonim Şirketi ile imzaladı. Bu işbirliği kapsamında üretilecek ürünlerin hammaddeleri de yine bölgenin çiftçileri ve arıcılarından sağlanarak bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlanacak. Düzce Üniversitesi ile Düzce'li 55 girişimcinin kurduğu Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri A.Ş. arasında gerçekleşen "Marka Lisans Sözleşmesi İmza Töreni"ne; Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, MÜSİAD Başkan Vekili Ali Reis Topçu, protokol üyeleri, davetli konuklar ve basın mensupları katıldı.



"Akademik çalışmaları ticarileştireceğiz"



Programın açılış konuşmasını yapan Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ülkemizde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Düzce Üniversitesi'nin akademik değer ve çalışmalarını ticarileştirmek için bir araya geldiklerini ifade etti. Değişen dünyadaki rekabet ortamında güçlü ortaklıklara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Selahattin Aydın, bu amaçla 55 MÜSİAD üyesi ile birlikte Düzce Teknopark çatısı altında Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri A.Ş.'yi kurduklarını dile getirdi. Hedeflerinin zengin bitki çeşitlerinden bitkisel ilaç üreterek dünyaya ihraç etmek olduğunu kaydeden Aydın, destek olan herkese teşekkürlerini iletti.



"Düzce Üniversitesi bir ilki gerçekleştiriyor"



Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce için gurur gününde bir araya geldiklerini ifade ederek sözlerine başladı. Düzce Üniversitesi öncülüğünde ülkemizde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Çakar, ilk kez bir üniversitenin tescilli ürünlerini bölge müteşebbislerinin kurmuş olduğu şirket vesilesi ile lisansladığının altını çizdi. Bu topraklardan marka çıkarmanın ve bu markaların ticarileştiğini görmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 50'den fazla girişimcinin sermaye koyarak bir araya gelmesinin ve Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma çalışmalarını takdire değer bulmasının önemini vurguladı.



"Marka lisans sözleşmesi hayırlara vesile olsun"



Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce için ben de varım diyen herkesin bir arada olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Güzel bir ana şahitlik ettiklerini belirten Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma çalışmalarının somut sonuçlarını gördüklerini sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma kapsamında ürettiği ürünleri ülkemizin farklı şehirlerinde ve yurt dışında görecek olmaktan gurur duyacaklarını dile getiren Dr. Zülkif Dağlı, Marka Lisans Sözleşmesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni etti.



"Aydın ile Prof. Dr. Demircan Çakar imzaladı"



Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Marka Lisans Sözleşmesi İmza Töreni'ne geçildi. Sözleşmeyi Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri Anonim Şirketi adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın imzaladı.



Çiftçilerle el ele vererek tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık ve tıbbi mantar ekimi faaliyetleriyle ülkemiz adına örnek kalkınma modeli geliştiren Düzce Üniversitesi, imzaladığı "Marka Lisans Sözleşmesi" ile Formlife şirketiyle birlikte bölgesel kalkınmaya önemli boyutta katkı sunacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA