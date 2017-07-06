Düzce Üniversitesi Hastanesi Randevu Sistemine Yeni Bir Seçenek Ekledi

Uygulamaya koyduğu yeni sistemler ile tüm hastaların hızlı ve kolay bir şekilde randevu almalarına olanak sağlayan Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, "Özel Öğretim Üyesi Muayenesi" ile randevu sistemine yeni bir seçenek ekledi.



Hasta odaklı çalışmalarına hızla devam eden Düzce Üniversitesi Hastanesi, hastaların "Özel Öğretim Üyesi Muayenesi" randevusu alabilmesi için daha önce uygulamaya koyduğu 0 850 259 81 81 numaralı telefon randevu hattına, üçüncü bir seçenek ekledi.



Randevu sistemine eklenen yeni uygulama ile hastaların, 0 850 259 81 81'i arayıp 3'ü tuşladığında, Özel Öğretim Üyesi Muayenesi işlemleriyle ilgili sekretere yönlendirilerek hızlı ve rahat bir şekilde randevu alabilmeleri sağlanacak. Daha önce kullanılan 444 91 81 nolu hat ise erişime kapatılıyor.



Hasta memnuniyeti temel hizmet prensibiyle hareket eden Düzce Üniversitesi Hastanesi, hayata geçirdiği yenilikçi çözümlerle, sağlık hizmetlerindeki kalitesini gün geçtikçe artırıyor. - DÜZCE