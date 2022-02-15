Düzce Üniversitesi Dünya sıralamasında yerini aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce Üniversitesi Dünya sıralamasında yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Düzce Üniversitesi Dünya sıralamasında yerini aldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi 2022 Genç Üniversiteler Dünya sıralamasında yerini aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi 2022 Genç Üniversiteler Dünya sıralamasında yerini aldı.

Times Higher Education'ın yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2022 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda (Young University Rankings 2022) Düzce Üniversitesi, istikrarlı başarısını sürdürdü.

13 performans göstergesine göre yapılan, dünyadan 790, Türkiye'den ise 52 üniversitenin girebildiği sıralamada Düzce Üniversitesi yine yer alma başarısı gösterdi. Dünyada 351-400 arasında kendine yer bulan Düzce Üniversitesi, donanımlı akademik kadrosu, nitelikli bilimsel araştırmaları, katma değerli ihtisaslaşma çalışmalarının haklı bir sonucu olarak ulusal ve uluslararası alanlarda başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi Dünya sıralamasında yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Düzce Üniversitesi, Üniversiteler, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title