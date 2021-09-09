Düzce Üniversitesi, çevrim içi seminerlerle istilacı yabancı bitkilere yönelik farkındalık oluşturuyor
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Düzce Üniversitesi, çevrim içi seminerlerle istilacı yabancı bitkilere yönelik farkındalık oluşturuyor

Düzce Üniversitesi, çevrim içi seminerlerle istilacı yabancı bitkilere yönelik farkındalık oluşturuyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce Üniversitesinde (DÜ) istilacı yabancı bitkilere yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla çevrim içi düzenlenen seminerlerin ikincisi yapıldı.

Düzce Üniversitesinde (DÜ) istilacı yabancı bitkilere yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla çevrim içi düzenlenen seminerlerin ikincisi yapıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından sanal hareketlilik programı kapsamında düzenlenen "Türkiye'de Vatandaş Bilimi Yoluyla Yabancı Bitki Taksonları ve Potansiyel İstilacı Bitkiler İçin Halkın Anlayışını Geliştirmek" başlıklı etkinliklerin ikincisi gerçekleştirildi.

Sunum yapan Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Yazlık, yabancı türlerin istila potansiyelinin gün geçtikçe çoğaldığına dikkati çekerek, sorunun çözümü konusunda neler yapılabileceğiyle ilgili bilgi verdi.

Yabancı istilacı türlerin iklim değişikliği ve habitat tahribatının yanı sıra biyolojik çeşitliliği ve insan sağlığını etkilediğini vurgulayan Yazlık, bu konuda farkındalık sahibi olunması gerektiğini kaydetti.

Programa, DÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Türkiye Herboloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Doğan Işık ve farklı şehirlerden davetliler katıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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