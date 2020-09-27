DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu
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DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu

27.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:00
DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu

Düzce Üniversitesi (DÜ) Çevre takımı, Gaziantep'te düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmasında çevre ve enerji teknolojileri alanında birinci oldu.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Çevre takımı, Gaziantep'te düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmasında çevre ve enerji teknolojileri alanında birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜ Çevre takımının doğal kaynaklardan biri olan ve sürekli azalmakta olan suyun toplu konutlarda geri kullanımını amaçlayan bir proje tasarladığı belirtildi.

"Güneş Enerjisi ile Çalışan Eketroflotokoagülasyon Prosesi ile Toplu Konutlardan Kaynaklanan Evsel Gri Suyun Arıtımı ve Geri Kazanımı" başlıklı proje ile evlerde, banyo, mutfak ve makine gibi alanlardan oluşan atık suyun yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılarak arıtımı ve geri kazanılmasının sağlanacağı kaydedildi.

Takımın akademik danışmanı DÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol ile takımı oluşturan DÜ Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri Hakkı Erdoğan ve Kübra Gökmen birinci olmaktan duydukları gurur ve mutluluğu dile getirdi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da çevre takımını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu
DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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