Düzce Üniversitesi çevre takımı TEKNOFEST'e katılıyor
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Düzce Üniversitesi çevre takımı TEKNOFEST'e katılıyor

Düzce Üniversitesi çevre takımı TEKNOFEST'e katılıyor
08.05.2020 23:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:09

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Çevre Takımı, bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, TEKNOFEST yarışmasına çevre ve enerji teknolojileri kategorisinde katılıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Çevre Takımı, bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, TEKNOFEST yarışmasına çevre ve enerji teknolojileri kategorisinde katılıyor.

TEKNOFEST 2020 Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım gibi 23 farklı kategoride yapılacak olan etkinlik, 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ön elemeyi geçerek, çevre ve enerji teknolojileri kategorisinde TEKNOFEST 2020 Teknoloji yarışmalarına katılacak olan Düzce Üniversitesi Çevre Takımı Hakkı Erdoğan ve Kübra Gökmen yaptıkları çalışmayı, "Biz DÜ-Çevre takımı olarak en önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan ve sürekli azalmakta olan suyun toplu konutlarda geri kullanımını amaçladık. Türkiye'de ortalama yıllık içme ve kullanım suyu tüketimi her bir hane için 316 m3 tür. Kullanım sonrası ortaya çıkan evsel atık sular toplu olarak kanalizasyon sistemine deşarj edilmektedir. Ancak evsel atık suların büyük bir kısmı gri su sınıfına girmektedir. Tasarladığımız proje ile evlerde banyo, mutfak ve yıkama makineleri gibi alanlardan oluşan atık suyun yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak arıtımı ve geri kazanımı sağlanacaktır. Arıtımı sağlanan atık su rezervuar sistemlerinde, bahçe sulamada, yangın söndürme sistemlerinde, araç ve bina temizliğinde tekrar kullanılacaktır. Bu alanlar konut tasarımına ve projelendirmelere göre artış gösterebilirler. Arıtma işleminde ileri arıtma teknikleri kullanılarak ve sistem için gerekli olan elektrik ihtiyacı güneş panelleri kullanılarak sağlanacaktır. Tasarladığımız bu sistem ile kanalizasyon sistemine doğrudan deşarj edilen gri suyun; sıfır atık mantığına dayalı, arıtım esnasında atık oluşturmadan renk, koku, bulanıklık ve askıda katı madde giderimi sağlanacaktır. Bu sayede işletimi kolay, bakım ve sistem maliyeti düşük, yenilikçi ve sıfır atık düşünce sistemine uygun bir arıtım yöntemi elde edilecektir" şeklinde anlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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