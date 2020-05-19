Düzce Üniversitesi bayram coşkusunu sanal sergiye yansıttı Düzce Üniversitesi (DÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, akademisyenler ile sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Sanat ve Gençlik" başlıklı sanal sergiyle kutluyor.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, akademisyenler ile sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Sanat ve Gençlik" başlıklı sanal sergiyle kutluyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiği bu günlerde DÜ, sosyal mesafe kuralının gerektirdiği şekilde etkinliklerini sürdürüyor.

DÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, DÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığının dijital ortamda uygulamaya başladığı sanal galeri desteğiyle ikinci sergiyi gerçekleştirdi.

Sanal sergi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı onuruna DÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran tarafından "Sanat ve Gençlik" adıyla düzenleniyor.

Sanal sergide, fakülte akademisyenleri ile davetli sanatçılar İncilay Yurdakul, Namık Kemal Sarıkavak, Sibel Avcı Tuğal, Doğan Arslan, Fatih Özdemir, Savaş Kurtuluş Çevik, Özden Gezer Oğuz, Doğan Akbulut, Bestami Gerekli ve Cemil Toprak eserleri yer alıyor.

Sergiye "http://sanalsergi.stf.duzce.edu.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA